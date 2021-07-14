Мальта: на остров пустят без прививки, но отправят на карантин

Мальта отказалась от планов пускать на остров только привитых от коронавируса туристов, буквально за несколько часов до того, как этот указ должен был вступить в силу. Однако невакцинированных граждан ряда стран (в их числе Великобритания, Япония, государства ЕС) попросят пройти карантин. Если туристы прибывают на Мальту из так называемых красных зон, длительность самоизоляции, как сообщается, составит две недели.

Адриан Пейс, страховой агент: "Я не знаю, сколько людей застряло на Мальте, но если они на острове, если у них не был обнаружен коронавирус, я не понимаю, почему они вообще здесь сидят. Политика органов здравоохранения меняется изо дня в день, за этими решениями просто не угнаться".

Джозеф Салиба, прокурор: "Я думаю, что новые меры вообще не имеют смысла. Изначально мы могли сдать тест ПЦР перед отъездом и еще один перед возвращением. И это было нормально. Теперь, если у вас нет прививки, получается, что вы попали в капкан, и практически оказались пленником на собственном острове".

Власти Мальты провели успешную кампанию по вакцинации. На острове иммунизировано более 80% взрослого населения. Между тем с 7 по 13 июля наМальте выявлено более 700 новых случаев заражения коронавирусом - почти в 13 раз больше, чем за предыдущие семь дней.