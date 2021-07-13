Некурящим в России хотят увеличить отпуск

Некурящим россиянам могут увеличить отпуск на десять дней. С таким предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, сообщает RT.

В своём письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина общественный деятель отметил, что курящие граждане тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или порядка 20 рабочих дней в календарном году.

Он подчеркнул, что издержки, связанные с курением сотрудников, вынуждены нести работодатели и государство.

В качестве поощряющей меры Хамзаев предлагает увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих граждан.

"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", — пишет Хамзаев.

Поощрение некурящих сотрудников в виде увеличения отпуска станет стимулом для курящих бросить вредную привычку, считает член Общественной палаты РФ.

В начале июня заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что в стране фиксируется снижение уровня потребления табака и алкоголя.

"По потреблению и табака, и алкоголя статистика на данный момент формируется ... В целом есть снижение потребления и по табаку, и по алкоголю. Потребление табака составляет порядка 21%", - заявил Салагай журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Госпрограмма развития здравоохранения России до 2020 года, опубликованная в 2013 году, предусматривала меры, которые позволили бы снизить число курящих россиян до 25% по сравнению с 40% (по данным на 2013 год).