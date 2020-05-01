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Курение защищает от коронавируса?

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 Марика Димитриади
Курение защищает от коронавируса?
Авторское право  Pixabay
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Курящие люди реже заражаются коронавирусом. К таким выводам недавно пришли медики из парижской больницы Питье-Сальпетриер, наблюдая за своими пациентами. Правда, эти результаты идут вразрез с тем, что говорят во Всемирной организации здравоохранения.

Никотин не дают вирусу проникнуть в организм?

"Курение, по-видимому, становится защитным фактором. Никотин может быть потенциальным защитным веществом, который не дает вирусу проникнуть в организм", - говорится в исследовании больницы Питье-Сальпетриер.

Среди более чем 340 госпитализированных пациентов этого медучреждения постоянно курят около 4,5% (средний возраст - 65 лет). Среди почти 140 амбулаторных пациентов показатель чуть выше - 5,3% (средний возраст - 44 года).

Кроме того, согласно подсчетам центра AP-HP, который объединяет больницы Парижа и столичного региона, среди 11 тысяч госпитализированных c COVID-19 оказалось лишь 8,5% курильщиков. При этом во Франции каждый день курит четверть населения.

"Среди пациентов, госпитализированных с COVID-19 и пришедших на консультацию в Питье-Сальпетриер, курильщиков оказалось в пять раз меньше, чем мы ожидали. Данных о вейпинге у нас пока нет. Нужно провести дополнительные исследования. Возможно, дело в никотине, но это пока не доказано. Не будем забывать, что курение убивает больше людей, чем COVID-19", - написал у себя в Twitter французский табаколог, профессор Бертран Даутценберг.

Врачи Питье-Сальпетриер предположили, что никотин может стать профилактическим средством от COVID-19. В ближайшее время медики планируют протестировать никотиновые пластыри на госпитализированных пациентах с COVID-19.

"Когда вы курите, вирус с рук попадает в рот"

Данные, представленные французскими врачами, у многих вызвали удивление, учитывая статистику Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, табак каждый год убивает около 8 миллионов человек. Половина курящих людей умирает именно из-за своей привычки.

Те, кто курит, более уязвимы к инфекции, говорят в ВОЗ. И дело не только в состоянии легких.

"Когда вы курите, пальцы и, возможно, сигареты, на которые уже попал вирус, соприкасаются с губами. Это увеличивает шанс того, что вирус, который может быть на ваших руках, окажется во рту”, - заявляют в ВОЗ.

Распространению COVID-19 также может способствовать курение кальяна, учитывая, что часто один чубук [длинную трубку от кальяна] раскуривают несколько человек.

Помимо этого, курильщики уже могут страдать от проблем с легкими, в том числе от сокращения их объема, а это увеличивает риск развития тяжёлых заболеваний.

“Когда повышается потребность в кислороде, а способность легких вдохнуть его снижается, увеличивается риск развития тяжелых легочных заболеваний, таких, как пневмония”, - говорят в ВОЗ.

В мартовском отчете Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний курильщики также попали в "уязвимую группу".

В министерстве здравоохранения Франции утверждают, что риск заразиться коронавирусом у курильщиков такой же, как у некурящих людей, но они чаще могут страдать от тяжелых форм пневмонии.

Ранее проведенные исследования также показали, что во время вспышки ближневосточного респираторного синдрома (МЕРС) в 2012 году курильщики умирали чаще, чем некурящие люди.

Франция сокращает продажи никотиносодержащей продукции

Вскоре после публикации исследований французских ученых власти страны резко сократили продажи товаров с содержанием никотина.

Те, кто борется с зависимостью от табака, до 11 мая могут приобрести в аптеках только месячный запас никотиносодержащей продукции, такой, как пластыри и жвачка. Онлайн-продажи были прекращены полностью.

В Минздраве заявили, что эти меры были приняты, поскольку люди могут начать массово скупать продукцию с никотином, стремясь защитить себя от COVID-19.

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