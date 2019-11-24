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Курильщики борются за свои права

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  Павел Барсуков 
Курильщики борются за свои права
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В Австрии сотни курильщиков пришли на манифестацию к зданию парламента с требованием защиты своих прав: постоянные запреты и ограничения на курение они называют дискриминацией.

Страна оставалась одной из последних в Европе, где можно было курить в кафе и ресторанах. Абсолютный запрет вступил в силу 1-го ноября.

К собравшимся присоединился бывший лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе. Его движение, будучи в правительстве, пыталось воспрепятствовать запрету, но после распада коалиции закон был принят.

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