Турецкий клуб "Галатасарай" обвинил власти Греции в дискриминации.

Игроки стамбульской команды прибыли в Афины для участия в товарищеском матче с "Олимпиакосом" 13 июля. В аэропорту у них отказались принимать результаты ПЦР-тестов, сделанных в Турции, потребовав пройти повторное тестирование на месте.

"После двухчасового ожидания команда решила вернуться в Стамбул", - заявили в руководстве "Галатасарая", добавив, что там ждут извинений от греческой стороны.

На произошедшее отреагировал министр иностранных дел Турции. Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в Twitter: "Зловредное неспортивное обращение, с которым столкнулся "Галатасарай" в Греции, недопустимо".

Греческий министр гражданской защиты парировал: "__В вопросах здравоохранения и безопасности населения мы не делаем скидок. Следование законам не оспаривается", - написал в своём микроблоге Никос Хардалиас.Он подчеркнул, что сотрудники пропускного пункта действовали в соответствии с протоколом, въезд футболистам был запрещён на основании отказа пройти экспресс-тестирование.

Инцидент произошёл в то время, когда Анкара и Афины возобновили переговоры по проблеме разграничения морских зон и добычи энергоресурсов в Средиземноморье после пятилетнего перерыва.