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В Средиземном море стартовали учения НАТО

Катания, НАТО
Катания, НАТО Авторское право Salvatore Cavalli/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Семь подводных лодок, авиация и надводные корабли задействованы в учениях НАТО, которые начались в Средиземном море.

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В центральной части Средиземного моря стартовали ежегодные учения стран НАТО под названием Dynamic Manta-24. В них принимают участие военнослужащие Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Великобритании и США.

Как сообщается, в ходе маневров страны Североатлантического альянса будут отрабатывать задачи, касающиеся противолодочной борьбы в координации с наземными и воздушными средствами.

Отмечается, что Средиземное море с его сложным подводным рельефом является идеальным фоном для учений.

В маневрах, которые продлятся до восьмого марта, задействованы семь подводных лодок, авиация и надводные корабли.

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