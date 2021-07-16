Канны: кого выберет Спайк Ли?

в субботу вечером жюри Каннского кинофестиваля назовёт имя очередного обладателя Золотой пальмовой ветви. В борьбе за одну из престижнейших кинопремий мира участвовали 24 фильма с 5 континентов - как от признанных режиссеров, так и от новичков в профессии.

✨ The #Cannes2021 Un Certain Regard award winners was unveiled!

Find out which films were awarded by the Jury chaired by Andrea Arnold. #UnCertainRegard#Cannes74

► https://t.co/8Awz3xtGyApic.twitter.com/ubU4TExdj3 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 16, 2021

Корреспондент Euronews Фредерик Понсар спросил своих коллег журналистов из разных стран, какой из фильмов они считают наиболее достойным главной награды фестиваля.

Висенс Баталла (paris-barcelona.com):

"Меня очень впечатлил японский фильм "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути по рассказу Харуки Мураками. Это его лучший фильм из всех, что я видел до сих пор, и даже если он длился три часа, я не заметил, как пролетело время. Но и "Остров Бергмана" произвёл на меня впечателние. Мия Хансен Лёве - французский режиссёр, но с интернациональным духом и особой чувствительностью, что также делает ее достойной Золотой пальмовой ветви".

🎥 After it’s great reception at #Cannes2021, Bergman Island by Mia Hansen-Løve is released in French cinemas today. It’s your turn to discover this disturbing love fresco on the Island of Fårö, starring Mia Wasikowska and Tim Roth.

► https://t.co/sd4WHsKpfZpic.twitter.com/DJg35IDij4 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 14, 2021

"Остров Бергмана" - история супружеской пары американских режиссеров Криса (Вики Крипс) и Тони (Тим Рот), которые прибыли на отдалённый и романтичный швдеский остров, где жил и работал один из величайших кинематографистов ХХ века Ингмар Бергман. Тони намного старше своей жены и уже заявил о себе в мире кино, а Крис пытается выйти из тени своего знаменитого мужа. Какой же из фильмов впечатлил председателя жюри Спайка Ли?

Даниэль Котеншульте, Frankfurter Rundschau (Германия):

"Спайк Ли всегда полон сюрпризов, его собственные работы полны сюрпризов, этот человек понимает "жанр" и не понимает политики. Так что, скорее всего, он и выберет что-то соответствующее".

Катерина Слипченко, "Львовская газета" (Украина):

_"Я думаю, что у ленты "Разделение" Катрин Корсини отличные шансы, но не на Золотую пальмовую ветвь, а на Гран-при или что-то в этом роде". _

Даниэль Котеншульте, Frankfurter Rundschau (Германия):

"На фестивале были представлены четыре фильма режиссёров женщин, и все они великолепны. Так что, если говорить о подбрке хороших фильмов, то женщины действительно оказались на высоте".

Роман Сеги, Maze Magazine (Франция):

"У фильма "Громко и ясно" Набиля Аюша, возможно, есть шанс. Это политический и социальный фильм, который затрагивает проблемы Марокко в целом и мусульманского общества этой страны. Там много вопросов поднимается: и ношение платка, и о музыке и пении, особенно для женщин всё это важно".

Драма "Громко и ясно" Набиля Аюша - первый марокканский фильм, отобранный для участия в конкурсе на Золотую пальмовую ветвь с 1962 года. Он был снят в Les Etoiles de Sidi Moumen, культурном центре, который Аюш основал совместно с писателем и художником Махи Бинебином .

Фредерик Понсар, Euronews:

"В этом году явных фаворитов нет, зато есть много фильмов, которые могут претендовать на Золотую пальмовую ветвь. И мы можем быть уверены, что председатель Спайк Ли и его жюри, состоящее преимущественно из женщин, удивят нас. Они огласят свой вердикт в суботу вечером".