Канны: кого выберет Спайк Ли?

в субботу вечером жюри Каннского кинофестиваля назовёт имя очередного обладателя Золотой пальмовой ветви. В борьбе за одну из престижнейших кинопремий мира участвовали 24 фильма с 5 континентов - как от признанных режиссеров, так и от новичков в профессии.
Корреспондент Euronews Фредерик Понсар спросил своих коллег журналистов из разных стран, какой из фильмов они считают наиболее достойным главной награды фестиваля.
Висенс Баталла (paris-barcelona.com):
"Меня очень впечатлил японский фильм "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути по рассказу Харуки Мураками. Это его лучший фильм из всех, что я видел до сих пор, и даже если он длился три часа, я не заметил, как пролетело время. Но и "Остров Бергмана" произвёл на меня впечателние. Мия Хансен Лёве - французский режиссёр, но с интернациональным духом и особой чувствительностью, что также делает ее достойной Золотой пальмовой ветви".
"Остров Бергмана" - история супружеской пары американских режиссеров Криса (Вики Крипс) и Тони (Тим Рот), которые прибыли на отдалённый и романтичный швдеский остров, где жил и работал один из величайших кинематографистов ХХ века Ингмар Бергман. Тони намного старше своей жены и уже заявил о себе в мире кино, а Крис пытается выйти из тени своего знаменитого мужа. Какой же из фильмов впечатлил председателя жюри Спайка Ли?
Даниэль Котеншульте, Frankfurter Rundschau (Германия):
"Спайк Ли всегда полон сюрпризов, его собственные работы полны сюрпризов, этот человек понимает "жанр" и не понимает политики. Так что, скорее всего, он и выберет что-то соответствующее".
Катерина Слипченко, "Львовская газета" (Украина):
_"Я думаю, что у ленты "Разделение" Катрин Корсини отличные шансы, но не на Золотую пальмовую ветвь, а на Гран-при или что-то в этом роде". _
Даниэль Котеншульте, Frankfurter Rundschau (Германия):
"На фестивале были представлены четыре фильма режиссёров женщин, и все они великолепны. Так что, если говорить о подбрке хороших фильмов, то женщины действительно оказались на высоте".
Роман Сеги, Maze Magazine (Франция):
"У фильма "Громко и ясно" Набиля Аюша, возможно, есть шанс. Это политический и социальный фильм, который затрагивает проблемы Марокко в целом и мусульманского общества этой страны. Там много вопросов поднимается: и ношение платка, и о музыке и пении, особенно для женщин всё это важно".
Драма "Громко и ясно" Набиля Аюша - первый марокканский фильм, отобранный для участия в конкурсе на Золотую пальмовую ветвь с 1962 года. Он был снят в Les Etoiles de Sidi Moumen, культурном центре, который Аюш основал совместно с писателем и художником Махи Бинебином .
Фредерик Понсар, Euronews:
"В этом году явных фаворитов нет, зато есть много фильмов, которые могут претендовать на Золотую пальмовую ветвь. И мы можем быть уверены, что председатель Спайк Ли и его жюри, состоящее преимущественно из женщин, удивят нас. Они огласят свой вердикт в суботу вечером".