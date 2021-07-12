Российские учения в Таджикистане

Расквартированные в Таджикистане российские военные проводят крупные учения по борьбе с "условным незаконным вооруженным формированием".

В минобороны открыто говорят, что манёвры связаны с резко обострившейся ситуацией в соседнем Афганистане. Уже несколько месяцев таджикские пограничники докладывают о группах афганских военных, которые бегут через границу от боевиков "Талибана". Экстремисты активизировались на фоне вывода войск НАТО.

В российском МИДе заявили, что при необходимости будут переброшены дополнительные силы на 201-ю базу в Таджикистане — это крупнейший военный объект России за её пределами.

На прошлой неделе представители движения "Талибан", запрещённого в России, посетили Москву. Там они заявили, что контролируют 85% территории Афганистана. Однако заверили, что не намерены угрожать России, а также пообещали бороться с наркотрафиком и группировкой "Исламское государство".