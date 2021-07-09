Домой к концу лета

Почти 20-летняя военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа: об этом завил президент США Джо Байден. В своем выступлении в четверг он отметил, что Америка решила поставленные перед ней задачи в регионе.

"Мы пришли в Афганистан не для того, чтобы строить там государство, - подчеркнул Байден. - Определять свое будущее, решать, как управлять страной, это исключительная прерогатива и зона ответственности афганского народа. Я не собираюсь отправлять на войну в Афганистан новое поколение американцев без обоснованных ожиданий достижения другого результата".

США вошли в Афганистан в рамках операции "Несокрушимая свобода", которую развернули в ответ на теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. По мере вывода контингента в Афганистане активизировалось наступление талибов на правительственные войска.