Лавров: "Мы не допустим агрессивных поползновений в отношении наших союзников"

Россия стоит на страже границ своих союзников - утверждает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который находится сейчас с визитом в Лаосе. Речь шла о ситуации, сложившейся на афгано-таджикской границе. Таджикистан так же, как Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Узбекистан входит в Организацию договора о коллективной безопасности, члены которого обязуются совместно отвечать на возникающие угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету друг друга.

"Вы знаете, что мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том чисел в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск. Мы будем делать всё, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников".

Нападение талибов на севере Афганистана заставило закрыться многие консульства в регионе. В Таджикистане президент Эмомали Рахмон объявил мобилизацию 20 000 военных резервистов для укрепления границы с Афганистаном.

Талибы начали своё наступление после того, как во вторник Центральное командование США объявило том, что вывод америкаснких войск и техники из Афганистана завершён на 90%. Ранее Пентагон заявил, что последние войска США уйдут к августу.