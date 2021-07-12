На защиту "трёх львов": в Англии разгорелся расистский скандал после финала Евро-2020

Полиция Лондона расследует случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к футболистам сборной Англии после финала Евро-2020.

В частности объектами травли стали три темнокожих игрока Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, которые не смогли забить в решающей серии пенальти.

Премьер-министр Борис Джонсон осудил расистские нападки на футболистов.

"Сборная Англии заслуживает того, чтобы ее игроков восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в соцсетях", — написал он.

Свое мнение высказал и бывший игрок сборной Гари Невилл.

В футболе, как и в обществе, очевидно, есть проблема, при которой мы считаем приемлемым критиковать игроков за спортивные действия из-за цвета их кожи.

Принятие и признание игроков, которые встают на колено и говорят: "Мы продвигаем равенство, вовлеченность и борьбу с расизмом", исходит с самого верха. И вы прекрасно знаете, что если родители делают что-то, дети последуют их примеру.

Я думаю, мы должны начать изолировать тех, кто подвергает игроков расистским нападкам, изолировать, связавшись с их работодателями.

Но также последствия должны отражаться и на поле, через Футбольную ассоциацию Англии, Премьер-лигу и другие организации - УЕФА и ФИФА.

Мы хотим видеть приговоры и наказания за подобные инциденты, которые, в конечном счете, приравниваются к преступлениям, потому что люди подвергаются жестокому обращению. В 2021 году мы до сих пор об этом говорим и это смешно Гари Невилл бывший игрок сборной Англии

Раздосадованные болельщики обрушились с критикой и оскорблениями на Рэшфорда, Сака и Санчо. В частности, их называли обезьянами, рабами и предлагали вернуться обратно в Африку.

Возмутились нападками на игроков и в Футбольной ассоциации Англии, где подчеркнули, что авторы этих комментариев не могут быть болельщиками команды.

На защиту "трех львов", как их назвали по ассоциации с прозвищем команды, встали и простые болельщики, предлагая быстрее забыть о неудаче и уже думать о чемпионате мира в Катаре.