На защиту "трёх львов": в Англии разгорелся расистский скандал после финала Евро-2020
Полиция Лондона расследует случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к футболистам сборной Англии после финала Евро-2020.
В частности объектами травли стали три темнокожих игрока Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, которые не смогли забить в решающей серии пенальти.
Премьер-министр Борис Джонсон осудил расистские нападки на футболистов.
"Сборная Англии заслуживает того, чтобы ее игроков восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в соцсетях", — написал он.
Свое мнение высказал и бывший игрок сборной Гари Невилл.
Раздосадованные болельщики обрушились с критикой и оскорблениями на Рэшфорда, Сака и Санчо. В частности, их называли обезьянами, рабами и предлагали вернуться обратно в Африку.
Возмутились нападками на игроков и в Футбольной ассоциации Англии, где подчеркнули, что авторы этих комментариев не могут быть болельщиками команды.
На защиту "трех львов", как их назвали по ассоциации с прозвищем команды, встали и простые болельщики, предлагая быстрее забыть о неудаче и уже думать о чемпионате мира в Катаре.