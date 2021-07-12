Сборная Италии вернулась домой с победой

Сборная Италии с победой вернулась домой, где ее ждал поистине королевский прием. Накануне "Скуадра адзурра" в серии пенальти вырвала главный трофей чемпионата Европы по футболу у хозяев финального матча команды Англии. Этот европейский трофей стал вторым в истории итальянской сборной, первый был завоеван в далеком 68-м году.

На Чемпионат мира в России Италия не попала, так что ее болельщики успели соскучиться по славным победам. Поэтому нынешний успех на Апеннинах празднуют очень широко - от Милана до Палермо царит всеобщее ликование, сравнимое с триумфом на мировом первенстве в 2006 году.

"После неприятностей, связанных с пандемией, это момент радости, луч света", - говорит эта итальянская болельщица.

"Мы приехали сюда из Германии, чтобы посмотреть финал в Риме и вместе отпраздновать", - рассказывает эта девушка.

За финальным матчем на лондонском стадионе "Уэмбли" наблюдал президент Италии Серджо Маттарелла, который радовался победе как и все итальянцы. Через год на Чемпионате мира "Скуадра адзурра" попытается развить свой успех до глобальных масштабов.