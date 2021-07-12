Несбывшиеся надежды Англии

В преддверии финала поклонники английской сборной жили ожиданием самой крупной победы более чем за полвека. Но этим надеждам не суждено было сбыться, хотя первый в истории выход в финал Евро по-настоящему воодушевил нацию.

"Я искренне верю, что сегодня будет лучший день в моей жизни, что бы ни случилось, мы собираемся на вечеринку - будем праздновать. Как бы то ни было, это - особенный день", - считает этот болельщик.

Подготовка к финальному матчу началась рано. Сотни тысяч болельщиков собирались группами по всему Лондону. Их объединял оптимизм, несмотря на то, что Англия никогда не выигрывала у Италии на крупных турнирах.

Люк Ханрахан, Euronews: "Однако Англия победила Германию на этом турнире, и ее болельщики надеялись, что их команда сможет окончательно переломить негативную тенденцию и сможет выиграть Евро у себя дома".

За несколько часов до матча в окрестностях стадиона "Уэмбли" царила атмосфера всеобщего праздника.

"Атмосфера здесь на Уэмбли потрясающая - небывалые ощущения для людей моложе 55 лет, это действительно нечто особенное. Вперед, Англия!", - говорит это болельщик.

"Очевидно, что мы в меньшинстве, но мы любим борьбу. Если конкуренция будет честной и победит лучшая команда, мы все равно будем счастливы", - говорит эта девушка.

Для официантки Сильвии Мисколи - одной из более чем ста тысяч итальянцев, которые живут и работают в Лондоне, Финал Италия-Англия - идеальный итог чемпионата.

Сильвия Мисколи, официантка: "Я надеялась, что Англия и Италия сыграют в финале. Я говорила, что просто очень хочу, чтобы это случилось, и в конце концов это произошло. Меня не волнует, проиграем мы или выиграем, это просто большая игра".

Однако этот вечер получился горьким для болельщиков сборной Англии. С первой попытки выиграть в финале англичанам не удалось - удача отвернулась от них в серии пенальти. Тем не менее этот матч навсегда останется в памяти всей нации, когда-то придумавшей футбол.