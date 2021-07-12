Молдавия повернула на Запад

В Молдавии на прошедших в воскресенье парламентских выборах абсолютное большинство получила пропрезидентская партия "Действие и солидарность", у нее - свыше 52% процентов голосов.

Партия шла на выборы с обещаниями реформ по европейскому образцу и борьбы с коррупцией. Ее лидеры заявили, что получили от граждан мандат на преобразования.

"Люди вышли и проголосовали в надежде, что завтра у них будет лучшее будущее", - подвел итоги руководитель партии Игорь Гросу.

На втором месте по числу набранных голосов ( свыше 33%) - блок коммунистов и социалистов.Они стоят на пророссийских позициях, обещают в числе прочего сохранить в республике русский язык в качестве межнационального.

"Наши собственные подсчеты совпадают, так что да, блок коммунистов и социалистов в итоге покажет хороший, даже очень хороший результат", - отметил в воскресенье вечером лидер молдавских социалистов Игорь Додон.

Президент Майя Санду весной распустила парламент, в котором преобладали сторонники ее пророссийски настроенного предшественника, и объявила о досрочных выборах в надежде получить депутатский корпус, который поддержит ее реформы.