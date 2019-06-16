Молдавия вышла из кризиса?

Новое правительство Молдавии подтвердило готовность реализовать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также заявило о своей открытости для диалога с Россией: молдавский политический кризис практически разрешён.

В пятницу контролировавшая страну Демократическая партия заявила об уходе в оппозицию. Её лидер олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну на частном самолёте. В субботу кабинет нового премьер-министра Майи Санду смог собраться на первое заседание в разблокированном здании правительства.

"Лидеры этого мафиозного клана, узурпировавшие власть и терроризировавшие граждан Республики Молдова в течение многих лет, покинули страну. Мы хотим заверить всех в том, что система правосудия скоро станет действенной и они понесут за это ответственность", - сказала Санду.

Она потребовала отставки Конституционного суда, решения которого о роспуске парламента и проведении досрочных выборов ставили под сомнение законность нового правительства и спровоцировали политический кризис. Своё заявление премьер сделала после того, как в субботу судьи всего за несколько минут все решения отменили.

Президент страны Игорь Додон приветствовал этот шаг Конституционного суда, а сторонники Демократической партии прекратили акции протеста у здания парламента Молдавии и сворачивают палатки.