Протесты на словацкой границе

Словакия открывает границы для полностью вакцинированных иностранцев-граждан ЕС: им теперь можно будет въезжать безо всяких ограничений и обязательного карантина. Братислава в пятницу ввела новые правила пересечения границы.

Теперь необходимо регистрироваться на сайте погранслужбы и отправиться на карантин до отрицательного результата теста, который можно сделать не раньше пяти дней.

Исключение сделано для детей до 12 лет, для полностью вакцинированных, для транзитных пассажиров, экипажей самолётов и поездных бригад, а также врачей и сотрудников похоронных бюро.

Ещё в начале недели власти страны закрыли три десятка небольших КПП, чтобы высвободить силы для ужесточения контроля на крупных заставах. Однако это вызвало резкое недовольство жителей приграничных районов; словаки, работающие за границей, и жители соседних стран, работающие в Словакии, устраивают массовые акции протеста. Теперь в Братиславе заявляют, что пересмотрят решение и постепенно будут открывать пункты пропуска.