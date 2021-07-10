В Нови-Саде проходит первый крупный музфестиваль, свободный от COVID-19

Первый крупный музыкальный фестиваль в Европе с начала пандемии Exit 2.0 проходит в сербском Нови-Саде.

Организаторы говорят, что каждый день к ним приезжают более 40 000 посетителей, но они позаботились о том, чтобы вспышки заражений COVID-19 не последовало.

Мы просим на входе предъявить документ о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании, если его нет - мы просим пройти тест на COVID-19, для обладателей билетов он бесплатный Саньин Дукич глава отдела связей с общественностью фестиваля Exit

Посетителей фестиваля, кажется, все устраивает - для беспокойства нет причин.

Соскучились по крупным мероприятиям не только посетители, но и сами музыканты, сказал в интервью нашему каналу диджей из Сербии Kid Drumer. По его словам, "нужно радоваться каждому концерту, каждому фестивалю, потому что я думаю, что скоро все снова запретят".

В последнее время в Сербии регистрируют около 100 новых случаев заражения в день. Население страны около 7 млн.

Габор Танач, Euronews:

— Организаторы уверяют, они сделали все возможное, чтобы вирус не просочился на фестиваль. Здесь веселятся десятки тысяч людей. И кажется, что пандемии никогда и не было.