Итоги досрочных выборов: с небольшим отрывом лидирует партия ГЕРБ

На досрочных парламентских выборах в Болгарии побеждает партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил. По данным экзитполов, за ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым проголосовали около 23% избирателей. Новое политические образование партия "Есть такой народ" занимает второе место, получив менее 22%.

В Народном собрании также будут работать представители социалистов, партии "Демократическая Болгария", Движения за права и свободы и гражданской платформа "Встань. Мафия вон".

Явка составила менее 30%, что существенно ниже, чем было на выборах 4 апреля.

Эксперты отмечают, что некогда правящая партия ГЕРБ гарантированно останется в изоляции, так как все политические объединения уже отказались от возможного с ней сотрудничества.

По итогом апрельских выборов коалиционное правительство сформировать не удалось и президент Румен Радев распустил парламент.