В Албании прошёл музыкальный фестиваль Unum

В Албании прошёл фестиваль пляжной музыки Unum, что стало возможным после снятия ряда ограничительных мер. Здесь собрались десять тысяч человек, чтобы послушать несколько десятков исполнителей и музыкальных групп, съехавшихся из разных стран. В прошлом году фестиваль был отменён.

– Мне просто замечательно, я чувствую себя свободной, чувствую, что вернулась в нормальное состояние, – говорит одна из посетительниц. – Едва ли где-то испытала бы такое чувство сильнее, чем на этом фестивале у самого моря.

Всем участникам и посетителям требовалось предварительно сдать тест на коронавирус и предъявить организаторам справку об отрицательном результате. Для большинства фестиваль, продолжавшийся пять дней, стал первым за год праздничным массовым мероприятием.

– Это было необходимо для психики – многие же просто свихнулись во время пандемии, – считает Рон Куртолли, диджей. – Люди не слишком заботятся о своём рассудке, а ведь это действительно крайне важно для всеобщего благополучия.

За последний месяц в Албании фиксируются лишь единичные новые случаи заражения коронавирусом. В министерстве иностранных дел страны заявляют об отмене ограничений на въезд для иностранных туристов – при наличии у них отрицательных результатов теста.