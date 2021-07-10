Два финала для Италии

Италия царит на спортивной арене. В воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне итальянцы сыграют со сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Эксперты называют предстоящую встречу "финалом мечты после созвездия полуфиналов". Подопечные Роберто Манчини в субботу прибыли на тренировочную базу клуба "Тоттенхэм Хотспур", где их встречали фанаты.

А коллектив Гарета Саутгейта готовится к решающему матчу на базе в городе Бертон-апон-Трент. Между тем УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тысяч евро за использование болельщиками лазерной указки в матче Евро с датчанами.

На стадионе "Уэмбли" в 1966 году англичане стали чемпионами мира. Но в финал чемпионата Европы сборная вышла впервые в своей истории. Италия становилась победителем европейского первенства всего один раз — в 1968 году.

В решающем поединке мужского одиночного разряда Уимблдона в воскресенье встретятся итальянец Маттео Берреттини и серб Новак Джокович.

Для Берреттини этот финал станет первым в карьере на турнирах "Большого шлема".

"Для итальянцев, конечно, это воскресенье будет напряженным, так как сборная Италии по футболу сыграет в финале Евро. Но Италия это заслужила. Прекрасны день для Италии, для спорта, я очень рад", — признался Берерттини.

В женской части турнира первая ракетка мира австралийка Эшли Барти впервые в своей карьере стала победительницей Уимблдона, она обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову.