Кроссовки на миллион: Sotheby's продаст олимпийскую обувь Гарри Джерома и Майкла Джордана

Кроссовки на миллион.

В день открытия Олимпийских игр в Токио аукционный дом Sotheby's выставит на продажу беговые кроссовки канадского спринтера Гарри Джерома, бронзового призера Олимпиады-1964, которая также проходила в японской столице.

Эту обувь специально для него сделал вручную соучредитель компании Nike Билл Бауэрман в 1960-х годах. Красная стрелка по бокам вскоре превратится в знаменитую "галочку" - логотип Nike . Их стоимость оценивается в районе 1 млн долларов.

Другим ценным лотом аукциона станут кроссовки, в которых легендарный баскетболист Майкл Джордан выступал на Олимпийских играх 1984 года.

Кроссовки легендарного Майкла Джордона HANDOUT/AFP

Модель Fastbreak бренда Converse с автографами самого Джордана и других игроков будет выставлена на онлайн-торгах. За нее планируют выручить о 80 до 100 тысяч долларов.

Всего на аукционе под названием "Олимпийская коллекция" представят более 50 лотов.