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мир

"Продано!": предполагаемое оружие самоубийства Ван Гога ушло с молотка

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 Елена Караева 
"Продано!": предполагаемое оружие самоубийства Ван Гога ушло с молотка
Авторское право
Reuters / CHARLES PLATIAU
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Револьвер, который предположительно мог использовать Винсент Ван Гог, когда застрелился, ушел с молотка аукционного парижского дома Drouot за 162 тысячи евро.

Перед началом торгов стоимость лота оценивалась в треть окончательной уплаченной за него суммы. Доказательства того, что оружие принадлежал великому художнику, имеются лишь в одной книге, написанной историком Аленом Роаном. В качестве аргументов он приводит распространенность револьвера марки Lefaucheux данного калибра и то, что этот револьвер был якобы обнаружен рядом с телом самоубийцы.

Три года назад атрибуцию аутентичности оружия де-факто подтвердили хранители амстердамского Музея Ван Гога, включив револьвер в одну из своих экспозиций.

27 июля 1890-го Ван Гог с этюдником отправился рисовать замок Овер-сюр-Уаз. Там-то, как считается, художник и покончил с собой. Но револьвер марки Lefaucheux тогда найден не был.

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