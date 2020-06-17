Письмо Ван Гога и Гогена о борделях продано за 210 тыс. евро

За 210 тысяч евро продано письмо Винсента Ван Гога и Поля Гогена с рассказом о посещении борделей. Документ ушёл с молотка на аукционе в Париже. Послание адресовано художнику-неоимпрессионисту Эмилю Бернару, как сообщают организаторы торгов, оно было написано в 1888 году, за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал себе ухо. Тогда он проводил много времени с Гогеном в Арле, — как сказано в письме, в борделях, как и везде, они работали над новыми картинами. Художники, периодически споря друг с другом, по очереди описывают опыт творческого взаимодействия, — как бы реализуя идею Ван Гога об арт-поселении.

Письмо художников купил фонд Ван Гога. Вместе с десятками других документов оно будет представлено широкой публике в октябре на выставке в Амстердаме.