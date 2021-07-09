Нужна ли третья прививка? Альянс Pfizer-BioNTech запросит разрешение

В ближайшие дни фармацевтический альянс Pfizer-BioNTech запросят разрешение у регуляторов США и ЕС о бустере вакцины от коронавируса. По данным разработчиков, третья доза препарата вызывает высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций. Результаты этих исследований скоро будут опубликованы. Согласно заявлению компаний, третья прививка может понадобится в в течение 6-8 месяцев после полной вакцинации. В настоящее время ведется работа над обновленной версией препарата.

В свою очередь американские регуляторы — Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — опубликовали совместное коммюнике, в котором говорится, что в настоящее время люди, полностью вакцинированные от COVID-19, не нуждаются в третьей дозе прививки, поскольку защищены от тяжелого течения заболевания и смерти. Вместе с тем регуляторы сообщили, что готовы к бустерным дозам, если и когда наука покажет, что они необходимы.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что эффективность вакцины Pfizer снизилась в июне до 64% из-за распространение варианта "дельта", но тем не менее она 93% защищает от тяжелого течения заболевания, требующего госпитализации.