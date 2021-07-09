Молдавия выбирает парламент и путь развития

В Молдавии завершается предвыборная кампания, и в воскресенье жители республики отправятся на досрочные парламентские выборы. Они обещают определить геополитический вектор развития страны, так как основная борьба развернута между западниками и сторонниками сближения с Россией. Последние опросы обещают уверенное большинство партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" во главе с Игорем Гроссу.

Их соперники - блок коммунистов и социалистов, объединивших усилия, чтобы не допустить реванша проевропейски настроенных правых. Лидеры блока - экс-президенты Молдавии Владимир Воронин и Игорь Додон - ставят на углубление диалога с Москвой и обещают сохранить в русский язык в качестве межнационального.

Люди на улицах подтверждают, что очень интересуются предстоящим голосованием.

- Мы надеемся на изменения к лучшему. Так, чтобы можно было хорошо жить на родине, не уезжать за границу на заработки, а трудиться здесь, дома для лучшего будущего.

- У меня есть еще два дня, чтобы решить, за кого голосовать. Исходя из моих геополитических предпочтений, я представляю, какая партия мне ближе.

- Майя Санду действительно борется с коррупцией и собирается делать это в будущем. У ее команды для этого есть стратегия, разработан план. Я бы хотел, чтобы меня представлял парламент, в котором 51 место занимали бы сторонники Санду.

Всего в парламент изберут 101 депутата. Досрочные выборы были объявлены президентом Санду, она распустила парламент, в котором преобладали сторонники ее пророссийского предшественника.

Молдавия - одна из беднейших стран Европы. Санду рассчитывает на формирование лояльного ей парламента, обещая прозападные реформы и искоренение коррупции во власти.