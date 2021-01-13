Украина — Молдавия: вместе в ЕС

Украина и Молдавия будут стремиться к реализации соглашений об ассоциации с ЕС и к полноправному членству в Евросоюзе. Об этом по итогам встречи заявили президенты Владимир Зеленский и Майя Санду.

Лидеры также обсудили вопросы двустороннего партнерства. В частности они договорились о создании президентского совета Украины и Молдавии.

Поездка в Киев стала первым зарубежным визитом Майи Санду, вступившей в должность президента в конце декабря. Еще до инаугурации она заявляла о том, что хочет “починить” отношения между двумя странами.

“Слава Украине”, - произнесла Санду, осматривая в Киеве строй военных, а во время подписания двусторонних документов сказала на украинском, что ей приятно находиться в Киеве с первым официальным визитом.

Зеленский в свою очередь отметил, что для Украины, Молдавии и других государств Восточного партнерства важно получить вакцину от коронавируса.

"Считаю, что странам Восточного партнерства должно уделяться особое внимание со стороны Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцины".

За время пандемии коронавирусом заразились более 1 160 000 жителей Украины, умерли почти 21 000 заболевших. Сейчас в стране действует жесткий карантин, который продлится как минимум до 24 января. Закрыты бары, рестораны, рынки, фитнес-центры, развлекательные заведения. Министр здравоохранения настаивает на продлении локдауна из-за январских праздников, после которых может резко возрасти число заразившихся.