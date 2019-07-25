Молдавия у двери Евросоюза

Премьер-министр Республики Молдова посетила Брюссель во второй раз после вступления в эту должность в июне. Её проевропейский блок ACUM находится в коалиции с пророссийской Партией социалистов. Майя Санду побывала в нашей студии.

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов спросил: Насколько работоспособно и стабильно ваше необычное правительство?

Майя Санду: Эта коалиция стала возможной, потому что нам пришлось избавиться от олигархического режима. Он был крайне антидемократичным, он отменял выборы, преследовал оппозицию, гражданское общество, независимую прессу, местную государственную администрацию. Он был очень коррумпированным. И пока всё работает хорошо. У нас проевропейское правительство. В его программе чётко указано, что Соглашение об ассоциации является основой правительственной программы.

Euronews: Какие уступки вы готовы предложить пророссийским силам и самой России?

Майя Санду: Мы не собираемся идти ни на какие компромиссы о важных вещах. Во-первых, о нашем движении в ЕС. Во-вторых, об основной идее построения работоспособного государства с независимыми институтами, которые отвечают потребностям граждан.

Euronews: Какую солидарность вы испытываете по отношению к Украине, которая потеряла Крым, а сейчас имеет конфликт на Востоке?

Майя Санду: Мы полностью поддерживаем Украину и её усилия по обеспечению территориальной целостности страны.

Euronews: Вопрос о российском военном присутствии в Приднестровье ... Как вы его решите?

Майя Санду: Мы продолжим требовать вывода российских войск и боевой техники с нашей территории и политического урегулирования приднестровского конфликта при обеспечении территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова.

Euronews: И, наконец, какое место в будущем займет Молдова в Европе?

Майя Санду: Мы бы хотели, чтобы Молдова стала предсказуемой и стабильной частью Европы. Тогда мы сможем прийти и постучать в дверь Евросоюза, будучи уверенными, что нам откроют.