Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Из испанской столицы во французскую. Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос стал игроком "Пари Сен-Жермен". Об этом он сам сообщил в официальных соцсетях своего нового клуба.

"Привет всем, я Серхио Рамос. Сегодня особенный день для меня. Я очень счастлив быть здесь в Париже и с нетерпением жду вас всех на Парк де Пренс", - сказал испанец.

Не договорившись об условиях продления контракта со "сливочными", 35-летний Рамос покинул клуб, которому отдал 16 лет жизни свободным агентом.

Соглашение с ПСЖ рассчитано на два года.

Прощаясь с бывшими партнерами по команде и болельщиками Рамос не смог сдержать слез.

В составе мадридской команды испанский полузащитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и четырехкратным - Суперкубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА. С 2002 по 2005 год Рамос выступал за родную "Севилью".