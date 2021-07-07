Англия впервые в истории вышла в финал ЧЕ

В финале Чемпионата Европы по футболу сойдутся Италия и Англия. На своём поле в Лондоне англичане сумели сломить суровое сопротивление сборной Дании.

Вновь не обошлось без автоголов. По числу забитых в собственные ворота мячей нынешний чемпионат уже обошёл все предыдущие первенства Европы вместе взятые. Датчане открыли счёт на 30-й минуте, но уже девять минут спустя умудрились сами же его и сравнять. Основное время так и закончилось ничьей.

Под конец первого дополнительного тайма датчане нарушили правила в своей штрафной. Шмейхель отбил пенальти, но исполнявший его Гарри Кейн сам и добил. Во втором добавленном периоде уставшие датчане не смогли выхватить инициативу.

Англия впервые в истории добирается до финала Чемпионата Европы. Датчане, кстати, становились чемпионами континента — 30 лет назад.

Итальянцы, впрочем, побеждали в этом первенстве тоже только однажды, и того раньше — в 1968-м.

Финал состоится вновь на Уэмбли в воскресенье.