У "ПСЖ" новый тренер

Новым тренером французской футбольной команды «Пари Сен-Жермен» стал 48-летний аргентинец Маурисио Почеттино. Контракт с ним подписан до 30 июня 2022 года и в дальнейшем может быть продлён ещё на год.

Ранее Почеттино был игроком аргентинской сборной, в начале 2000-х выступал за «ПСЖ». В дальнейшем он тренеровал футболистов английских команд «Тоттенхэм» и «Саутгемптон», а также испанской команды «Эспаньол». Тренировки французских спортсменов под руководством аргентинца начнутся уже в воскресенье.

Прежний главный тренер «Пари Сен-Жермен», немец Томас Тухель, которому впервые в истории удалось вывести клуб в финал Лиги чемпионов, ушёл в отставку в конце прошлого года.