Лёвен снова стал премьером Швеции

Шведский парламент проголосовал за назначение лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции и действующего главы временного правительства Стефана Лёвена премьер-министром. Как и ожидалось, его кандидатуру поддержали социал-демократы, "зеленые" и центристы.

В поддержку Лёвена высказались 116 депутатов, против - 173, 60 членов парламента воздержались. Согласно шведским законам, кандидат в премьеры занимает этот пост, если против него голосует менее половины парламента.

Лёвен заявил, что сформирует двухпартийный кабинет с "зелеными". Ожидается, что уже в пятницу он объявит состав своего правительства.

28 июня Лёвен известил спикера и короля о том, что уходит в отставку. Неделей ранее Риксдаг Швеции впервые вынес ему вотум недоверия. Причинами стали повышение расходов домохозяйств по всей стране и значительный рост цен на недвижимость. Премьер попытался продвинуть законопроект, согласно которому предлагалось дать домовладельцам возможность свободно устанавливать арендную плату за новое жилье.