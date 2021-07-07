Владелец Ever Given заплатит $540 млн за блокировку Суэцкого канала

Владелец контейнеровоза Ever Given заплатит Суэцкому каналу $540 млн за шестидневную блокировку судоходства по Суэцкому каналу. После трех месяцев сложных переговоров сторонам удалось урегулировать кризис по взаимному согласию. Об этом сообщили в среду ТАСС в управлении Суэцкого канала.

"Было решено урегулировать кризис по взаимному согласию между управлением канала и судовладельцем с получением компенсации в $540 млн, из которых 240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся 300 млн - в течение года в рассрочку, а канал получит еще современный катер-буксир", - рассказал собеседник агентства.

Судовладелец выплатит $540 млн, из которых 240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся 300 млн - в течение года в рассрочку, к тому же канал получит современный катер-буксир.

Судно, на которое был наложен арест, в течение трех месяцев стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. Сейчас оно следует в сторону Средиземного моря, чтобы продолжить начатый еще в марте путь в Роттердам.

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. В мае управление согласилось уменьшить сумму до $550 млн. Все это время судно стояло под арестом в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала.