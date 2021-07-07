Богатым странам грозит долговременная безработица, как прямое следствие коронакризиса. Об этом заявляют эксперты Организации экономического сотрудничества и развития.

В 38 странах ОЭСР число людей без работы выросло за время пандемии на 22 миллиона. Из них лишь 8 активно стараются искать новое место.

Больнее всего кризис ударил по низкоквалифицированным рабочим: они попросту не могут устроиться в тех секторах экономики, где сейчас требуются сотрудники, но квалификации им не хватает. Сейчас остро нужны люди прежде всего в здравоохранении, а также в областях, связанных с "зелёной" экономикой и энергетикой.

Тяжело приходится в этой связи и молодёжи. В странах ОЭСР стало на три миллиона больше молодых, которые не заняты ни работой, ни учёбой или переквалификацией.

По прогнозам организации, на докоронавирусный уровень занятость в странах ОЭСР вернётся не раньше середины 2023 года. В среднем по Евросоюзу — немного быстрее, уже примерно через год. В разных странах, конечно, по-разному: в Израиле и Исландии — только в 2025 году, а в Австралии, Японии, Новой Зеландии — уже почти как прежде.