О домашних работниках замолвите слово

Домашние работники по-прежнему находятся в конце очереди в борьбе за соблюдение своих прав. Условия труда таких работников за последние 10 лет в целом по всему миру не улучшились. А новый отчёт Международной организации труда показывает, что пандемия ещё и ухудшила их положение не только потому, что они потеряли работу: есть и другие трудности.

"Дело в том, что многие домашние работники живут в домах людей, на которых они работают, так что вместе с работой они зачастую теряют и жильё, теряют свой дом. Многие из этих рабочих - мигранты, поэтому их статус в стране может быть поставлен под сомнение, и они окажутся в затруднительном положении. Так что очень быстро драма потери работы - а это всегда драма - становится практически и гуманитарной проблемой. И тут очень важно то, как с ней справиться, как выжить. Всё это обнажает скрытые уязвимые стороны, отсутствие правовой защиты, от чего слишком часто страдают домашние работники", - говорит Ги Райдер, генеральный директор Международной организации труда.

3/4 из более чем 75 млн домашних работников в мире составляют женщины. Большинство из них работают в теневой экономике, что делает их ещё более уязвимыми в условиях кризиса.