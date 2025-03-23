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В Канаде объявлены досрочные выборы

Премьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
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На фоне действий и заявлений Дональда Трампа в Канаде отмечают рост патриотизма

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Новый премьер-министр Канады Марк Карни призвал к проведению досрочных выборов в конце апреля и распустил парламент.

Хотя либеральная партия Карни ещё в начале этого года теряла поддержку избирателей, действия Дональда Трампа, объявившего о введении пошлин на канадскую сталь, вызвали в стране возмущение и всплеск патриотизма, от которого, как считают аналитики, больше всех выиграют именно либералы.

Марк Карни, премьер-министр Канады:

«Мы столкнулись с самым значительным кризисом за всю свою жизнь, который вызван необоснованными торговыми шагами президента Трампа и его угрозами нашему суверенитету. Наш ответ должен заключаться в построении сильной экономики и в укреплении безопасности Канады».

Главный соперник действующего премьера — лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр.

По мнению аналитиков, только у либералов и консерваторов есть реальные шансы победить на выборах и сформировать правительство.

Главной темой предвыборной кампании уже стало то, какая из партий предложит лучшую стратегию борьбы против действий Дональда Трампа.

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