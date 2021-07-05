В Майами дообрушен жилой дом

В Майами снесли шаткий остов многоэтажной башни, которая обрушилась здесь в конце июня. Специалисты провели операцию через контролируемые взрывы без эвакуации жителей соседних кварталов, их попросили не выходить из дома. Местное телевидение вело трансляцию.

Шаткие обломки дома грозили обрушиться, в свою очередь, экспертов беспокоили метеопрогнозы, обещавшие ураганный ветер. После сноса спасатели возвращаются к разбору завалов, правда, шансы найти под обломками живых становятся все призрачнее.

На сегодня подтверждены 24 смерти, судьба 121 человека неизвестна. Спецслужбы ведут расследование причин обрушения многоэтажной башни. Как выясняется, дому давно требовался капремонт, о серьезных проблемах инженерная инспекция сообщала еще в 2018.