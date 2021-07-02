Джо Байден поддержит жертв крушения в Майами

С букетом белых роз Джо Байден и его жена Джилл прибыли в Майами, где встретились с семьями жертв обрушившегося там многоэтажного дома, а также со спасателями.

В трехчасовой беседе Байден вспомнил и о своих личных потерях, призвал никогда не терять надежду и пообещал всестороннюю помощь. "Вся нация скорбит вместе с этими семьями, каждый день мы видим их по телевизору. Они сейчас проходят через настоящий ад - и и те, кто выжил после обрушения, и те, у кого больше нет близких", - заявил он.

Приезд Байдена в Майами совпал с приостановкой спасательной операции из-за угрозы обрушения оставшихся конструкций. Встреча со спасителям, таким образом, состоялась в отеле. Президент пообещал выделить финансовую помощь. "Мы в числе прочего решили покрыть все расходы по поиску и спасанию в течение 30 дней после крушения, - сообщил Джо Байден. - Это делается властями нечасто, но сейчас, считаю, эта мера необходима. А агентство по чрезвычайным ситуациям обещает выжившим временное жилье и обеспечение других неотложных потребностей".

Байден поблагодарил спасателей, которые ведут борьбу за каждого оставшегося под обломками. Операция на месте крушения возобновилась, но она, считают специалисты, продлится недолго, в том числе и из-за погодных условий. Рядом с обрушенным домом создан мемориал. На сегодня под обломками погибли 18 человек, судьба 145 неизвестна. Причины обрушения выясняются.