В Майами обрушилось многоэтажное здание: идет спасательная операция

В Майами частично обрушилось многоэтажное здание. На место происшествия прибыли 80 единиц техники пожарной службы Майами-Дейд.

Пока не сообщается, что могло стать причиной аварии на пересечении 88-й улицы и Коллинз-авеню недалеко от популярного пляжа.

В соцсетях появляются первые кадры произошедшего. По словам одного из очевидцев, десятки пожарных спасли людей прямо с балконов, а из-под завалом доносятся крики. Пока неизвестно число пострадавших. Авария произошла примерно в 2 часа ночи по местному времени.

По некоторым сообщениям, речь идет о 12-этажном жилом доме под названием Champlain Towers South.

В настоящий момент жители соседних зданий эвакуированы. Они находятся в расположенном недалеко рекреационном комплексе.