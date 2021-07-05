В ожидании "Эльзы"

На Кубе ждут "Эльзу", таким красивым именем назван приближающийся к острову Свободы ураган, первый в новом сезоне. Из-за угрозы наводнения 18 тысяч человек уже эвакуированы из прибрежных районов, кто-то переехал в шелтеры, кто-то перебрался к близким. Ожидается, что "Эльза" пройдет над Кубой в понедельник вечером, а затем направится в сторону США.

"Очень важно вовремя уехать, ведь у нас малыши, о них нужно заботиться, а дома в плохом состоянии", - рассказывает женщина, готовая к эвакуации в другую часть острова.

Еще несколько дней назад "Эльза" была обыкновенным тропическим штормом, но по мере движения превратилась в ураган, правда, пока самой слабой категории. Ранее на островах Карибского бассейна стихия оставила разрушения и жертвы - по меньшей мере, трое погибших. В ожидании урагана власти Кубы приняли меры по защите плантаций сахарного тростника и какао, а также оснастили больницы генераторами на случай обрыва проводов.