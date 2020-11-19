Ураган "Йота" унёс десятки жизней в Центральной Америке

По меньшей мере несколько десятков жителей стран Центральной Америки стали жертвами урагана «Йота». В понедельник стихия ударила по острову Провиденсия в Карибском море, — из-за ветра, высоких волн и наводнений местная инфраструктура, по оценкам властей, разрушена на 98%. Во вторник вечером циклон достиг побережья Никарагуа. Там, по данным правительства, погибли более 20 человек, — прежде всего из-за наводнений и оползней, вызванных ураганом. Многие дома разрушены, десятки тысяч семей лишились доступа к питьевой воде, в ряде регионов нарушено энергоснабжение. Местные жители рассказывают, что никто не ожидал такого масштаба бедствия:

— Крыши падали на землю, дома разрушались на глазах, море уносило наши вещи.

— Ураган пришёл и разрушил мой дом, дом моей дочери. Он разметал пять домов. Теперь я на улице. Где я буду жить?

Сообщается, что на пути к Гондурасу ураган «Йота» ослаб до уровня тропического шторма, а затем превратился в тропическую депрессию. Из-за оползней, вызванных проливными дождями, на западе Гондураса погибли не менее 14 человек. Десятки тысяч эвакуированы из зоны бедствия.