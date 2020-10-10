Луизиана и Техас под ударом урагана "Дельта"

Ураган "Дельта", который соответствует уже первой категории по шакле Саффира Симпсона, обрушился на побережье американских штатов Луизина и Тенхас около 18 по местному времени в пятницу. Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что удару стихии подвергся берег близ Креола на юге штата.

Более 270 тысяч семей остались без света в Луизиане, ещё 115 тысяч - в соседнем Техасе. В прибрежных районах штормовая погода, дует сильный ветер.

Это уже десятый с начала года ураган на территории США - такого история страны не припромнит. Всего шесть недель назад этот район сильно пострадал от урагана "Лаура", и причинённые разрушения ещё не удалось полностью ликвидировать. Ветер сносит прикрывавшие их куски брезента, валит стобы и деревья, срывает крыши.

Около 10 тысяч человек скрываются в убежищах. Власти призывают население сохранять бдительность и осторожность, предупреждая об опасности возникновения торнадо.

В Атлантике сезон ураганов начинается обычно в июне и продолжается примерно полгода - до декабря. Стихия считается тропическим штормом и получает собственное имя, если скорость ветра достигает около 17,5 м/с, а когда она достигает 33 м/сек - то это уже ураган.