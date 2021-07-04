Канны: последние приготовления к фестивалю

В Каннах идут последние приготовления к 74-му Международному кинофестивалю. Это одно из главных культурных событий года пройдёт с 6 по 17 июля на Лазурном берегу Франции в традиционном формате и с полноценной программой. Каннский фестиваль-2020 был отменён из-за пандемии.
Кроме известного всем Дворца фестивалей на набережной Круазетт у кинофорума теперь появилась ещё одна новая площадка - мультиплекс Cineum вдали от центра города. Все внеконкурсные показы будут проходить в зале Дебюсси, а ещё планируется провести несколько мероприятий и кинопоказов на пляже.
Но о мерах безрпаснрости стараются не забывать: принять участие в празднике кино смогут лишь те, кто представит сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, либо подтвердит наличие иммунитета.
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