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Нидерланды

Апелляционные слушания по делу Младича

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 Ирина Шелудкова
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Архивное фото слушаний в Гааге
Архивное фото слушаний в Гааге   -   Авторское право  Peter Dejong/AP 2017
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В Гааге начались апелляционные слушания по делу бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича. В 2017 году он был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному тюремному заключению. Защита требует исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным, включая геноцид в Сребренице, преступления против человечечности и нарушение законов и обычаев войны.

В начале заседания председательствующий судья Матимба Ньямбе отметила, что слушания не являются пересмотром дела и стороны должны сконцентрироваться на ошибках, допущенных в ходе его рассмотрения.

Апелляцию подала и прокуратура. Она требует признать геноцидом преследования боснийских мусульман и хорватов в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины в ходе гражданской войны.

Ратко Младич скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

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