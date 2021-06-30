Последний шанс обменять песеты

Испанская песета окончательно уходит в прошлое. В последний день, когда можно было обменять старые банкноты и монеты на евро, у банков выстроились длинные очереди. Согласно официальным оценкам, у людей по всему миру хранятся песеты общей стоимостью более 1,5 млрд евро. Они не только лежали мертвым грузом в шкафах и чуланах, но и, пусть и в редких случаях, могли использоваться для оплаты.

К банкам пришли люди с мешочками мелочи. Некоторые рассказывали, что на самом деле далеко не всю старую наличность приняли, — иногда выручить удавалось буквально меньше одного евро.

Песета была введена в оборот в Испании в 1869 после вступления королевства в Латинский валютный союз. Как и многие другие европейские национальные валюты, песета была официально заменена на евро в 2002.