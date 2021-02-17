Испанская песета ещё жива

Более 20 лет назад Испания вступила в зону евро, но у многих по-прежнему остались песеты – прежняя валюта. Срок их обмена продлён из-за пандемии до 30 июня. И они до сих пор имеют хождение, хотя и очень ограниченное. Например, за них можно приобрести эти комиксы. Собранные средства направляются на борьбу с болезнью Альцгеймера. Поясняет издатель Начо Маруган:

– В наших комиксах рассказываются повседневные истории, которые представляются нам супергероическими. А борьба с болезнью Альцгеймера – это ведь действительно титаническое дело, словно война миров. А ещё нам не хотелось, чтобы песета была забыта.

Эти комиксы продаются в одном из газетных киосков в центре Мадрида. По словам его владельца Хесуса Пайно, идея нашла отклик у покупателей:

– Сюда приходят люди всех возрастов, включая моих сверстников, причём со всего Мадрида. Некоторые специально садятся за руль, чтобы приехать сюда и потратить свои песеты.

Корреспондент Евроньюс Карлос Марласка передаёт из испанской столицы:

– У испанцев по-прежнему хранятся песеты на сумму в 1,5 миллиарда евро. Их можно обменять в Банке Испании, направить на благотворительные цели или потратить на культурные мероприятия.

Например, в кинотеатрах Мадрида до конца марта за билеты можно расплатиться песетами. Говорит Анхель Мора, директор одного из кинотеатров:

– К сожалению, рука об руку с пандемией идёт страх. Очень важно, чтобы люди перестали бояться ходить в кино или в театр, ведь в культурном секторе была проделана колоссальная работа, чтобы сделать кинотеатры безопасными.

На этом завершается долгий путь песеты, которая имела хождение с 1868 года, а через несколько месяцев превратится в предмет коллекционирования.