Превратить старые песеты в евро и помочь бедным

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Испании за чертой бедности окажутся ещё около 1 млн человек. Food Bank уже обслуживает на 40% больше людей, чем в прошлом году, и в этой ситуации неправительственная организация Peseta Solidaria нашла способ помочь: собрать миллионы бесполезных песет, которые все еще находятся в домах испанцев. Старая валюта в Испании все еще может быть обменена на евро, и можно найти им наилучшее применение, сдав в фонд Food Bank.

Песеты и реалы... Многие молодые испанцы уже не застали те времена, когда использовалась эта старая валюта "доеврового" периода. Но мелкие монетки ещё остаются в разных уголках испанских домов. Одни их хранят из ностальгии - другим было просто лень сходить в банк обменять эту мелочь.

Но старые банкноты и монеты по-прежнему остаются конвертируемой валютой, и неправительственная организация Peseta Solidaria решила найти им применение. Всё, что для этого нужно будет сделать - это зарегистрироваться на их веб-сайте. Peseta Solidaria сама придёт по вызову, соберёт бывшие испанские деньги, обменяет на евро и пожертвует в продовольственные банки.

Лаура Бланко, основательница Peseta Solidaria, говорит:

"Несмотря на кризис, люди всё равно хотят помогать другим, но зачастую у них у самих нет лишних денег. А вот если у них где-то завалялись старые песеты, то и они смогут внести свою лепту. Вот, например, одна женщина из Хетафе отдала пачку банкнот, которые ей остались от сестры. А один пожилой человек, который не умеет пользоваться интернетом, позвонил в Food Bank и сказал, что у него есть 8 килограммов старых монет, и он хочет их отдать нуждающимся".

Лусия Риера, Euronews:

"На руках у испанцев, по официальным данным, остаётся ещё 1 млн 602 тыс песет. Поэтому правительство продлило крайний срок для их обмена на евро с декабря 2020 года до сентября 2021-го. Организация Peseta Solidaria получила таким образом больше времени для продвижения своей инициативы".

Peseta Solidaria ставит перед собой амбициозную цель: собрать 12 млн евро в качестве помощи для продовольственного банка - спрос на его услуги в этом году вырос на 40% из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Изменился и профиль нуждающихся в помощи.

_"Это люди, которые работают и всё равно находятся в бедности. Это ещё хуже, потому что у них такие маленькие зарплаты, что они не сводят концы с концами. Несколько раз я говорила с людьми, которые рассказывали мне, что они раньше сами работали волонтёрами в продовольственном банке и помогали другим, а теперь они звонят, потому что нуждаются в помощи. Положение усугубляется ещё и тем, что мы совсем недавно вышли из кризиса 2008 года, поэтому в семьях не осталось сбережений", - поясняет Мила Бенито, директор по маркетингу продовольственного банка.

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Ещё до пандемии только в Мадриде за чертой бедности находились 350 000 человек. Продовольственный банк Food Bank опасается, что в январе ситуация достигнет критической точки.