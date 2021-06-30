Тур де Франс: победа Погачара

Словенец Тадей Погачар, действующий победитель "Тур де Франс", оказался первым по результатам пятого этапа веломногодневки. Короткий равнинный этап с раздельным стартом — чуть больше 27 километров — он преодолел за 32 минуты. На 19 секунд от словенца отстал швейцарец Штефан Кюн.

В общем зачёте лидерство пока сохраняет голландец Матье ван дер Пул. Но Погачар уступает ему в генеральной классификации лишь 8 секунд. Наблюдатели считают, что к концу недели он вполне может завладеть жёлтой майкой лидера. Победитель прошлого года — самый молодой почти за всю историю — считается безусловным фаворитом.

Шестой этап гонки, в четверг, также будет равнинным — 161 км от Тура до Шатору.