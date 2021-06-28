Взлёты и падения на "Тур де Франс"

Бельгиец Тим Мерлье из команды "Alpecin-Fenix" выиграл третий этап многодневки "Тур де Франс", концовка которого была отмечена многочисленными падениями, и почти никто из топ-гонщиков их не избежал. Главным пострадавшим стал вице-чемпион "Большой петли" словенец Примож Роглич, проигравший из-за этого минуту 20 секунд, а уже на финишной прямой упали, столкнувшись, Калеб Юэн и Петер Саган.

В итоге Мерлье обошел в крайне малочисленном финишном спринте своего партнера по команде бельгийца Яспера Филипсена и француза Насера Буанни.

Первое место в общем зачете сохранил Матьё ван дер Поэл, которому все так же 8 секунд уступает француз Жюльян Аллафилипп.

Действующий чемпион словенец Тадэй Погачар, который также угодил в один из завалов, опустился на шестое место и проигрывает лидеру 39 секунд, Роглич занимает 20-е место.

Во вторник "Тур де Франс" вновь пройдет по равнине и завершится в Фужере, шанс для топ-спринтеров отыграться за неудачи понедельника.