"Тур де Франс": первая победа Кавандиша за пять лет

Марк Кавандиш поворачивает время вспять. 31- летний британский гонщик команды "Квикстеп" одержал 31-ю победу на этапах "Тур де Франс", но первую за пять лет. Кавандиш выиграл четвертый этап этой супермногодневки с финишем в городке Фужер. По ходу этапа в отрыв убежали двое человек и последнего из них, бельгийца Бретта ван Моэра пелотон настиг только на последних двухстах метрах. В финишном спринте Кавандиш обошел француза Насера Буанни и бельгийца Яспера Филиппсена.

В самом начале этапа гонщики остановились на минуту, протестуя против недостаточных мер безопасности, к счастью на этот раз гонка прошла без массовых падений.

Ситуация в верхней части общего зачета не изменилась, желтую майку лидера по-прежнему удерживает голландец Маттье ван дер Поэл. Все те же 8 секунд ему уступает француз Жюльян Аллафиллип.

В среду участников ожидает индивидуальная гонка с раздельным стартом.