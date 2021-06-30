Италия и Германия ушли из Афганистана

Италия и Германия завершили вывод войск из Афганистана. За двадцать лет присутствия сил НАТО в регионе побывали десятки тысяч военнослужащих из этих стран. Погибли 59 немцев и 53 итальянца, сотни получили ранения. О выводе войск США и НАТО объявили в апреле. Предполагается, что военнослужащие альянса покинут Афганистан до 11 сентября. В Берлине заявляют, что таким образом завершается важный этап в истории бундесвера, во многом повлиявший на становление современных вооружённых сил Германии.

Миссия выполнена. Вы выполнили свою задачу. Упорядоченная передислокация немецкого контингента, участвовавшего в операции «Решительная поддержка», успешно завершена. Ансгар Мейер бригадный генерал бундесвера

Вывод войск НАТО сопровождается эскалацией напряжённости в Афганистане. Кабул заявляет об активизации нападений талибов на фоне затягивающихся мирных переговоров о будущем страны. Глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла говорил, что сомневается в готовности «Талибана» заключить мир. В Вашингтоне не исключают применения боевой авиации для сдерживания исламистов и помощи Кабулу.

Сегодня у нас есть возможность в рамках соглашений с «Талибаном» и правительством оказывать необходимую поддержку, что подразумевает, в том числе, вооружение, материально-техническое обеспечение, а также возможность помощи афганским силам безопасности, если они подвергнутся нападению. Остин Миллер командующий силами США в Афганистане

Основные силы США и НАТО были выведены из Афганистана ещё в 2014-м. После этого альянс перешёл к операции «Решительная поддержка», её основной задачей называли обучение и подготовку афганских сил безопасности.